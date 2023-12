'Riquezas do Vale' é sucesso de público e de expositores em Apucarana

Um público de mais de 3 mil pessoas e 76 expositores de 20 municípios garantiram o sucesso a 1ª Exposição Riquezas do Vale, realizada no último sábado (2) no Espaço das Feiras, em Apucarana. O atrativo de estandes com produtos diversificados dos setores gastronômico, da agroindústria e artesanal foi complementando por apresentações artísticas com talentos regionais.

Os visitantes assistiram apresentações de dança, de canto coral, de fanfarra, de sanfona e de bandas musicais, além de dupla e trio sertanejo. A 1ª Exposição Riquezas do Vale foi idealizada pela Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), com o objetivo de valorizar e mostrar as tradições, turismo, gastronomia e produtos do Vale do Ivaí.

A abertura oficial da exposição foi prestigiada por prefeitos do Vale do Ivaí. “Gratidão a todos os envolvidos que tornaram essa exposição realidade. O Vale do Ivaí tem tudo do melhor que se possa imaginar. É uma conquista de todos que buscam o desenvolvimento da nossa região”, afirmou o prefeito de Jandaia do Sul e presidente da Amuvi, Lauro Junior.

Para prefeito anfitrião do evento, Junior da Femac, a exposição é uma demonstração do potencial do Vale do Ivaí. “É uma experiência para que todo o Paraná conheça e prestigie as nossas riquezas. Essa é nossa região maravilhosa”, destacou Junior da Femac.

Também prestigiaram a exposição os prefeitos Moisés de Andrade, de Rio Bom; Carla Emerenciano, de São João do Ivaí; Emerson Toledo, de Cambira; Toninho do Café, de Grandes Rios; Edmilson Stencel, de Kaloré; Pedro Taborda, de Rio Branco do Ivaí; além de secretários municipais e vereadores de toda a região.

A edição Apucarana abriu o circuito de exposições foi organizada com apoio da Secretaria Municipal de Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur).

