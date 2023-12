Riquezas do Vale atrai grande público em Apucarana

Um público expressivo compareceu ao Espaço das Feiras de Apucarana neste sábado a tarde e a noite para prestigiar a primeira edição da Exposição Riquezas do Vale, promovida pela Associação dos Municípios do Vale do Ivaí ( Amuvi). Mais de 70 expositores apresentaram o que mais de valioso e de novidades os municípios do Vale do Ivaí estão produzindo nos setores gastronômico, da agroindústria, artesanal e cultural.

"O governador Ratinho Junior sempre diz que o Paraná é o maior produtor de alimentos do mundo. Eu digo ainda que quem quer conhecer esse Paraná produtor de alimentos, que venha ao Vale do Ivaí", disse o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, na abertura oficial do evento.

"O Vale do Ivaí tem tudo o que nós podemos imaginar" acrescentou o prefeito de Jandaia do Sul e presidente da Amuvi, Lauro Junior.

Prestigiaram a feira também os prefeitos Moisés de Andrade, de Rio Bom, Carla Emerenciano, de São João do Ivaí, Emerson Toledo, de Cambira, Toninho do Café, de Grandes Rios, Edmilson Stencel De Kaloré, Pedro Taborda, de Rio Branco do Ivaí, secretários municipais e vereadores de toda a região.



