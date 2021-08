Ricardo Barros presta contas em Apucarana; veja

Da Redação

O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) e líder do governo Bolsonaro, esteve em Apucarana na manhã desta sexta-feira (20), e prestou contas na Câmara de Vereadores.

Conforme o deputado, já foram R$4.781.782 de recursos destinados para Apucarana, sendo R$700 mil para a infraestrutura urbana. "Aproveitei para visitar o vereador Lucas Leugi que é do nosso partido, temos uma boa relação com as entidades, prefeitura, saúde, e vim prestar conta do nosso trabalho, dos esforços em cooperar com a cidade. Estou em Brasília com as portas abertas", disse.

Durante entrevista, Ricardo Barros falou sobre a CPI da Covid-19 e afirmou que a comissão não vai encontrar corrupção no Governo. "Querem incriminar o presidente Bolsonaro de alguma forma, não tem indícios de corrupção, todas as pessoas ouvidas negaram irregularidades, a CPI não vai encontrar irregularidades pois não tem. O que a CPI vai fazer é um relatório de que o Presidente conduziu mal a pandemia", ressaltou.

Sobre as eleições, Ricardo Barros informou que apoia a reeleição de Bolsonaro e do Governador Ratinho Júnior, além disso, comentou que Apucarana pode ter candidato próprio.

"Vamos acompanhar o Governador Ratinho Junior, e o presidente Bolsonaro. Aqui em Apucarana poderemos ter candidatos, temos lideranças que podem disputar a eleição, o Lucas pode disputar. No ano que vem o Brasil terá grande recuperação econômica, todos vacinados, vão retomar as atividades, é um momento de crescimento e de transparência das eleições, que é a bandeira do Presidente. Bolsonaro vence as eleições, eleição não é hoje, é daqui há muitos meses, até lá, o país vai estar estabilizado e podemos escolher o melhor para o Brasil e o melhor é ele. Temos que tomar cuidado para não perder a oportunidade de ter um reformador na presidência da república. A nossa constituição eu defendo uma nova, precisa ser reformada, não tem como pagar todos os direitos que estão lá estabelecidos, com tão poucos deveres, por isso que o país está a 8 anos com déficit fiscal primário", finaliza.