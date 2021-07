Revólver é encontrado dentro de sacola em supermercado

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada nesta quarta-feira (21) pelo gerente de segurança do supermercado Mufatto depois que funcionárias da limpeza encontraram uma sacola abandonada com um revólver calibre 38.

Foto por Reprodução

A arma estava danificada e desmontada. Ninguém sabe quem teria deixado o objeto ali.

Foto por Reprodução

De acordo com a PM, o revolver pode ter sido usado em algum crime. O objeto foi entregue para a Polícia Civil que irá investigar a origem da arma e analisar as câmeras de segurança do local para tentar identificar quem pode ter abandonado o revólver.