Revitalização: 'Praça do 28 de Janeiro' encanta com novo aspecto

A revitalização e modernização da Praça Semiramis Braga, mais conhecida como “Praça do 28 de Janeiro”, será finalizada na primeira quinzena de janeiro. O prefeito Junior da Femac vistoriou nesta semana e anunciou que a entrega da obra acontecerá dentro da programação comemorativa aos 80 anos de Apucarana.

O espaço mantém suas características originais, mas passa por uma grande remodelação. Entre os novos atrativos se incluem o “parcão”- um espaço especial para os pets -, ciclovia e nova pista de caminhada, além de novas calçadas e melhorias na drenagem e na iluminação.

O projeto está sendo executado pela Secretaria de Serviços Públicos e Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente. Todos os serviços de drenagem foram concluídos, com a colocação de tubos de coleta de água em toda a área. Também foi concluída a instalação de novas bocas de lobo.

As obras das novas calçadas na parte interna da praça e também em todo o seu entorno também estão prontas. “A Rua Benjamin Braga Filho, que contorna a praça, foi alargada e ganhou dezenas de vagas de estacionamento. Um trecho da Rua de cem metros da Rua Renê Camargo de Azambuja, entre a praça e o Clube 28 de Janeiro, foi reaberta – com velocidade limitada -, garantindo mais vagas de estacionamento”, informa o prefeito.

Entre os principais atrativos que foram implantados, Junior da Femac cita o “parcão” para os pets. “Será uma área alambrada com brinquedos para os cães, bebedouro, caixa de areia e com espaço de estar com bancos e mesas para os donos dos pets”, informa ele.

A revitalização priorizou a implantação de nova uma pista de caminhada e também uma ciclovia. “Ambas irão contornar toda a praça e também a quadra do Clube 28 de Janeiro. Um novo sistema de iluminação, com tecnologia de LED já está instalado, garantindo mais eficiência na luminosidade e, por conseqüência, mais segurança aos moradores da região e aos freqüentadores deste espaço público”, anuncia o prefeito.

“Tenho convicção de que as obras executadas e os novos atrativos irão contribuir significativamente para alavancar o desenvolvimento econômico neste bairro central, com novos negócios de profissionais liberais, clínicas e comércio”, pontua Junior da Femac.

O projeto elaborado pela equipe técnica do Idepplan garante a preservação do conceito original da obra construída na década de 1960. “Vamos manter no coração da praça a Biblioteca Professora Olga Antunes Pedroso, que vai ganhar um visual mais moderno. Será preservado ainda o Monumento à Liberdade e também a concha acústica”, revela o diretor-presidente do Idepplan, Dr. Ivan Silva, acrescentando que “o prefeito Junior da Femac quer um espaço urbano de qualidade para as crianças, os jovens e ainda os idosos”.

