Revitalização do Japira avança com concretagem de calçada e mirante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cerca de 50% do cronograma previsto já foi cumprido

Os serviços de revitalização do Parque Municipal Japira, situado entre os jardins América e Trabalhista, estão avançando. Nesta semana, a Prefeitura iniciou a concretagem das calçadas e do mirante que proporcionará aos visitantes uma visão privilegiada de todo o parque. De acordo com estimativa da Secretaria de Serviços Públicos, responsável pela execução do projeto, cerca de 50% do cronograma previsto já foi cumprido.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac destaca que o projeto foi elaborado pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), aprovado pela Secretaria de Obras e a execução está a cargo da Secretaria de Serviços Públicos. “É um projeto que está sendo totalmente tocado com equipe e recursos próprios. Foi pensado e elaborado pela nossa equipe, valorizando os profissionais e funcionários da Prefeitura”, frisa Junior da Femac.

O prefeito lembra que nesta área pública está situado o Córrego Japira, que corta o parque e integra um corredor de biodiversidade que segue até a Unidade de Conservação do Parque Ecológico da Raposa. “Estamos executando um trabalho de revitalização e preservação ambiental, mantendo o que existe, preservando as árvores e plantando novas. Nossa cidade vai ganhar em breve mais um espaço de lazer e encontro das famílias, dos praticantes de esportes e atividades de lazer, tudo em contato com a natureza”, reitera Junior da Femac.

continua após publicidade .

Hellingtonn Gomes Martins (Tom), superintendente de Serviços Públicos, afirma que o mirante terá área de cerca de 70 metros quadrados e ficará nos fundos do Caic. “Será oval, no formato de meia-lua, proporcionando uma visão geral do parque”, informa Tom, acrescentando que também está sendo feita a concretagem da calçada no entorno do parque.

Outro serviço que está sendo executado nesta etapa é o plantio de grama nos taludes que ficam próximos ao canal por onde passa o córrego. “O objetivo é fazer a contenção do aterro, evitando que a água das chuvas leve terra para dentro do canal”, pontua Tom, acrescentando que também será feita a readequação das passarelas. “Elas são antigas e estreitas. Vamos fazer a readequação para que as pessoas possam passar por elas com segurança e tranqüilidade”, salienta.

De acordo com o Idepplan, o projeto de revitalização prevê execução de pórticos, espaço para apresentações culturais, mural, pista interna de caminhada com cerca de dois quilômetros de extensão, calçadas, quadra de areia, academia ao ar livre, parque infantil, bancos e mesa de jogos em concreto, lixeiras, rampas de acessibilidade e iluminação.

Siga o TNOnline no Google News