Revitalização da Rua Ponta Grossa começa dentro de 60 dias

A Governança da Rua Ponta Grossa, de Apucarana, se reuniu, mais uma vez, nesta quarta-feira (5) para discutir o andamento do projeto de revitalização (veja aqui) da via localizada na área central da cidade. O encontro, que ocorre todos os meses, aconteceu no Sebrae e contou com a presença do superintendente de Trânsito, Carlos Mendes, e Igor Mendes. Na reunião foi passado uma estimativa para início das obras, o que deverá ocorrer dentro de 60 dias, após a finalização da Praça Semíramis Braga, a Praça do Clube 28.

Tanto Carlos Mendes, hoje lotado no Departamento de Trânsito, quanto Igor Mendes, acompanham o projeto de revitalização desde o início, e representaram a Prefeitura no encontro. Entre os assuntos abordados figuraram, além do cronograma previsto para o início das obras, fluxo do trânsito na rua, liberação de wifi, iluminação e sinalização.

As obras, por exemplo, estão previstas para começar até o início de setembro. Segundo Mendes, o trabalho provavelmente começará com a parte pluvial, sinalização vertical e horizontal e readequação dos semáforos. Também será feito um estudo para diminuir o fluxo de veículos pesados na via.

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, agradeceu o empenho da Prefeitura no projeto e também aproveitou para reivindicar a retirada pro completo de fios soltos na rua, o que causa poluição visual, além de risco à segurança de pedestres e motoristas, em especial motociclistas.

Capacitações – O consultor do Sebrae, Tiago Cunha, por sua vez, ressaltou que o Projeto de Revitalização da Rua Ponta Grossa já começou. “Estamos na etapa de capacitações de colaboradores e lojistas com o objetivo de proporcionar uma nova experiência de compra aos consumidores. A revitalização faz parte da etapa final do processo e, por isso, reforçamos a importância da participação de todos nas capacitações para construir esse novo conceito de compras”, pontuou.

O Projeto de Revitalização da Rua Ponta Grossa é uma realização da Fecomércio – PR, Sebrae, Prefeitura de Apucarana e Sivana.

Presenças – A reunião contou ainda com a presença da consultora do Sebrae de Apucarana, Débora Ferreira; do gerente-executivo do Sesc, Ronaldo Romani; do gerente-executivo do Senac de Apucarana, Lucas Salvalaggio e de todos os lojistas que integram a Governança da Rua Ponta Grossa.