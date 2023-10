Revitalização da Catedral é inaugurada com show pirotécnico; vídeo

A missa em ação de graças pela revitalização interna e externa da Catedral Diocesana Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, realizada no início da noite deste domingo (1º), contou com um show pirotécnico. Os fogos surpreenderam os fiéis e também as pessoas que circulavam pelo centro da cidade. Veja o vídeo abaixo.

A igreja foi revitalizada recentemente e recebeu inúmeras melhorias. A Catedral ganhou uma nova pintura, além de outras intervenções, incluindo adequações na acessibilidade e também alterações na cripta, dentro do templo. As obras fazem parte das festividades dos 60 anos da Diocese de Apucarana, que serão celebrados em 2025.

A Catedral Diocesana Nossa Senhora de Lourdes em Apucarana é uma das únicas do Brasil com uma santa no topo da sua torre principal. A imagem foi esculpida dentro da igreja pelo artista plástico Ângelo Franco Perez e depois levada, em partes, até o alto do campanário em um elevador improvisado. É a escultura de Nossa Senhora mais alta de todo país. A altura da torre com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, do chão até o alto dela, são 50 metros.