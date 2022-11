Revitalização comercial da Rua Ponta Grossa será apresentada no dia 29

Da Redação

Um amplo projeto, que promete transformar a realidade de uma das ruas mais tradicionais do centro de Apucarana, a Ponta Grossa, vai ser apresentado na próxima terça-feira (29), em evento com autoridades municipais, líderes empresariais, lojistas e convidados. O lançamento do projeto será no Country Clube da cidade, com início às 19h30, com a presença do vice-governador do Estado e presidente da Fecomércio, Darci Piana, além dos diretores do Sebrae/PR, Fernando Moraes e Vitor Tioqueta.

O projeto de revitalização do comércio da rua Ponta Grossa, no trecho entre as ruas Miguel Simião e Demétrio Santos Moreira, deve ser executado ao longo do ano que vem. Além da Prefeitura de Apucarana e da Federação do Comércio (Fecomércio), o projeto envolve ainda a Associação Comercial e Industrial de Apucarana (Acia), Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) e Sebrae.

A presidente do Sivana, Aída Assunção, que também é vice-presidente da Acia e diretora da Fecomércio, se mostra animada com as perspectivas do projeto, que finalmente é lançado depois de vários anos de articulação. Ela explica que a ideia de promover mudanças na tradicional rua comercial da cidade surgiu ainda na gestão do então prefeito Beto Preto e com o então vice, Júnior da Femac. “Nós saímos pela rua, num evento, visitamos as lojas. E falamos sobre o quanto aquela rua é importante e rica. E começamos a falar sobre o que podia ser feito para melhorar a rua”, conta.

A partir disso, Sivana e Acia e prefeitura passaram a articular o projeto, que finalmente foi consolidado e está pronto para ser apresentado e iniciado já no começo de 2023. “Tivemos o ok do presidente da Fecomércio, do Sebrae e também contamos com a prefeitura de Apucarana, que sempre entendeu a importância do projeto para a cidade. O prefeito Júnior nos atendeu de pronto e trouxe ótimas ideias. Agora está tudo pronto para apresentarmos, na próxima terça-feira (29)”, comenta.

Fecomércio e Sebrae vão trabalhar, com o Sivana e Acia, a parte de treinamento e qualificação dos empreendedores e profissionais do comércio da rua. “Vamos trabalhar as fachadas, a estrutura, mas também a cultura do comércio. Vamos ter um verdadeiro shopping a céu aberto, com serviços de wi-fi aberto ao público e locais muito bonitos para as pessoas frequentarem. É isso que queremos. Algo bonito, algo bom e que vai servir inclusive de modelo para outros locais da cidade e da região”, diz Aída Assunção. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

BLACK FRIDAY E PERIODO NATALINO

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana(Sivana), Aída Assunção destaca que ações como esse projeto são fundamentais para estimular o comércio local, de forma a ampliar a oferta de emprego e renda na cidade.

Na sexta, dia 25, o comércio local vai trabalhar até as 22 horas, com uma campanha de descontos no contexto da já tradicional black friday. “As lojas estão preparadas, com muitos descontos e muitas ofertas especiais para nossa Black Friday”, assegura Aída, lembrando que a campanha dá início às atividades de fim de ano no comércio, que terão o auge durante o tradicional período natalino.

Os horários ampliados de funcionamento do comércio para a Black Friday e para o Natal já estão previstos inclusive na convenção coletiva do Sivana com os sindicatos dos trabalhadores.

O horário especial do comércio de Apucarana para o Natal também já está definido. O horário estendido começa dia 7 de dezembro, com as lojas funcionando diariamente das 9 às 22 horas. Aos sábados, o comércio estará aberto até às 18 horas e, no dia 18, último domingo antes do Natal, o comércio de Apucarana vai funcionar das 9 às 18 horas.

“A cidade está linda, toda enfeita e com iluminação que esse ano superou as expectativas As lojas também estão preparando seus arranjos. Teremos dias de atividades intensas. Tudo pensado para alegrar nossa cidade. Então, convidamos todos da região a virem prestigiar nossa cidade, nossa gente a vir aproveitar a cidade para fazer seus passeios nesse fim de ano e aproveitar o clima de alegria. Isso tudo vai trazer renda para os lojistas, é claro, mas isso vai trazer principalmente mais emprego e renda para nossa gente e muita alegria para quem vir fazer um passeio pela cidade, que está linda”, encerra.

