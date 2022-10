Revelação da violência contra a criança é tema de capacitação; entenda

Da Redação

O evento é uma promoção da Comissão Regional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes

Uma das principais estratégias para o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes é a revelação espontânea. Para fazer a escuta adequada e os encaminhamentos corretos, o profissionais que integram a rede de proteção participaram nesta quinta-feira (27) de uma capacitação, no Cine Teatro Fênix, em Apucarana.

O evento é uma promoção da Comissão Regional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes e da Macrorrede de Apucarana, com o apoio da Prefeitura de Apucarana e do escritório regional da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).

O treinamento reuniu cerca de 300 profissionais de Apucarana e região, entre assistentes sociais, psicólogos, professores, conselheiros tutelares e profissionais do setor de saúde, além de representantes da Polícia Civil, do Ministério Público e do Judiciário.

O prefeito Junior da Femac participou das atividades, acompanhado do vice-prefeito, Paulo Vital. Junior da Femac interagiu com o público e confirmou junto aos conselheiros tutelares que os casos de violência infantil aumentam no pós-pandemia. “Essa é nossa primeira missão: entender que essa situação existe e que está crescendo a violência contras as crianças”, reiterou Junior da Femac.

O prefeito também disse que é necessário agir com rigor contra os agressores e, diante do aumento do número de casos, anunciou para o ano que vem a criação de mais uma equipe de conselheiros tutelares. “Na eleição de outubro de 2023 do Conselho Tutelar, vamos instalar o segundo Conselho Tutelar de Apucarana para atender mais e melhor nossas crianças e adolescentes”, disse Junior da Femac.

O prefeito solicitou que, a exemplo de um radar, os profissionais fiquem em permanente observação para detectar casos de violência. “Observem eventuais mudanças de comportamento, sejam sensíveis às revelações, façam o acolhimento e sejam multiplicadores do conhecimento que receberam”, pediu Junior da Femac.

A promotora da Vara da Infância e Juventude, Vivian Christiane Santos Klock, destacou a importância da capacitação visando o atendimento adequado dos casos. “Qualquer um de nós pode, em algum momento, estar diante de um quadro de revelação espontânea, tendo que fazer essa escuta. Estar capacitado vai fazer com que a gente consiga fazer o acolhimento humanizado desta criança e adolescente”, frisa a promotora.

Márcia Sousa, chefe do escritório regional da Sejuf, reforça que a revelação espontânea é uma das estratégias de atendimento previstas na legislação brasileira, na medida em que se trata do primeiro contato com a vítima. “A revelação espontânea é um importante momento de percepção e de se fazer os encaminhamentos corretos para que os órgãos responsáveis tomem as medidas necessárias”, pontua.

A professora e vereadora Jossuela Pirelli, que falou em nome do Legislativo, observa que é necessário haver sensibilidade no acolhimento, pois são situações que geram traumas nas vítimas. “Falar de violência é falar de ameaça, de dor, de ajuda e de acolhimento. É necessário chegar às vítimas de uma maneira muito especial, pois é um momento de ouvir e de tirar a dor de quem sofreu violência”, frisa a vereadora.

O professor Valdir Anhuci, representando a Macrorrede de Apucarana, afirma que a abordagem inicial é fundamental para que o direito da criança e do adolescente seja garantido. Já a professora Marli Fernandes, diretora-presidente da Autarquia Municipal de Educação, salientou que as ações de proteção são intersetoriais, abrangendo áreas como educação, assistência social e saúde. “Envolve todos os segmentos de serviços públicos e instituições, visando o cumprimento do artigo 227 da Constituição e o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”, assinala Marli.

A capacitação envolveu palestra sobre revelação espontânea com Patrícia dos Santos Lages Prata Lima, psicóloga jurídica do Ministério Público do Paraná, professora de pós-graduação e autora do livro “Abuso sexual infantil através das gerações – herança mal dita”. Na sequência, a palestra foi com a pedagoga e mestre em educação, Aline Jarnovik, que abordou o conceito e tipos de violência.

Também estiveram presentes na abertura as atividades Vladimir Barbosa, chefe do Núcleo Regional de Educação, a secretária municipal da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, a secretária municipal de Assistência Social, Ana Paula Nazarko, e o presidente da Câmara de Vereadores, Franciley Preto Godoi (Poim).

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

