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Reunião em Apucarana define protocolo conjunto de socorro para emergências provocadas pelas chuvas

Órgãos de segurança e infraestrutura alinham divisão de responsabilidades e logística; acionamentos de emergência podem ser feitos pelo 153 e 193

Escrito por Da Redação
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Reunião em Apucarana define protocolo conjunto de socorro para emergências provocadas pelas chuvas
Autor Reunião foi realizada na Prefeitura Municipal - Foto: Reprodução

A Defesa Civil de Apucarana promoveu uma reunião de alinhamento com representantes das secretarias municipais, forças de segurança, órgãos estaduais e concessionárias de serviços essenciais para fortalecer o protocolo de atuação conjunta em situações de desastres naturais. O encontro foi conduzido pelo coordenador da Defesa Civil de Apucarana, Rodrigo Gearola Leme, e teve como foco a organização da força-tarefa que será acionada sempre que o município enfrentar ocorrências provocadas por eventos climáticos, independentemente da sua dimensão.

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A iniciativa busca garantir que todos os órgãos envolvidos conheçam previamente suas atribuições, os canais de comunicação e o fluxo de atendimento, proporcionando uma resposta mais rápida, coordenada e eficiente à população.

Durante o encontro, foram discutidos os protocolos de acionamento, a divisão de responsabilidades entre os órgãos, os procedimentos de comunicação e a logística de atendimento em situações como vendavais, chuvas intensas, alagamentos, quedas de árvores, interrupção no fornecimento de energia, deslizamentos e outras ocorrências relacionadas a eventos naturais.

O coordenador da Defesa Civil, Rodrigo Gearola Leme, destacou que o principal objetivo é garantir que todos os integrantes da força-tarefa atuem de forma sincronizada.

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“Quando acontece uma ocorrência, o tempo de resposta faz toda a diferença. Por isso, estamos reunindo todos os atores envolvidos para que cada órgão saiba exatamente qual é o seu papel, como será o acionamento e de que forma vamos trabalhar de maneira integrada para proteger a população de Apucarana.”

A reunião também reforçou a importância da integração permanente entre os órgãos municipais e estaduais, permitindo que as decisões sejam tomadas de forma ágil e que os recursos necessários sejam mobilizados com rapidez sempre que houver necessidade.

Participaram da reunião o secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi; o secretário de Serviços Públicos, Wendel Metta; o secretário da Segurança, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (Segtran), Almir A. Freitas; a secretária municipal de Assistência Social, Fabiola Carrero; o secretário municipal de Meio Ambiente, Leandro Pires; o secretário do Ideplan, Nilton Fornaciari; o engenheiro da Secretaria Municipal de Obras, Wilson de Macedo; o superintendente de Comunicação, Luciano Ross; o diretor da Defesa Civil, Alexandre Fagundes; o analista de negócios da Copel, Walter Princ; o comandante do Corpo de Bombeiros de Apucarana, Rogério Moreto; o coordenador regional de Proteção e Defesa Civil (Corpdec), subtenente Vanderlei Simão de Souza; e Felipe Augusto, representando o Departamento Municipal de Trânsito.

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A Defesa Civil de Apucarana mantém um plano de resposta contínuo para situações de emergência e segue realizando ações preventivas, monitoramento das condições climáticas e capacitação das equipes, fortalecendo a preparação do município diante de eventos extremos.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 153 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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