Reunião detalha legislação para motoristas de aplicativos em Apucarana

Motoristas de aplicativos se reuniram com o vereador Mario Felipe, autor do projeto de aplicativos de transporte privado e individual

A prefeitura de Apucarana, por meio da Superintendência de Trânsito, e o autor do projeto de aplicativos de transporte privado e individual, vereador Mario Felipe, se reuniram ontem com motoristas de aplicativos de Apucarana para detalhar a legislação que regulamenta o serviço no município.

O projeto de lei já foi aprovado na Câmara Municipal agora segue para sanção do prefeito Junior da Femac. “Neste encontro foi possível esclarecer dúvidas dos profissionais do setor. Eles foram unânimes em manifestar que desejam trabalhar dentro da lei, sendo reconhecidos como prestadores de serviço de transportes de passageiros em Apucarana”, informa Mario Felipe.

De acordo com o superintende trânsito, Carlos Mendes, o projeto de lei estabelece termos de responsabilidades dos prestadores deste serviço e dos usuários. “Entre as propostas da legislação está a criação de uma ‘logo’ de identificação de veículo como de aplicativo, para maior segurança dos usuários”, exemplifica Mendes.

