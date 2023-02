Reunião define segurança para jogo entre Apucarana e Corinthians

Da Redação

A reunião para definir a logística relacionada ao jogo foi realizada nesta segunda

Com a expectativa de receber caravanas de torcedores de mais de 25 municípios da região, uma das preocupações é quanto à ordenação do trânsito e à segurança no dia do jogo entre o Apucarana Futsal e o Corinthians. O jogo amistoso acontece na quarta-feira (1º/03), às 20 horas, no ginásio do Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão), e deverá reunir entre 4 e 5 mil torcedores.

Uma reunião para definir a logística relacionada ao jogo foi realizada nesta segunda-feira (27/02), no gabinete do prefeito Junior da Femac, e contou com a presença do aspirante a oficial Andrey Shevchuk, representando o 10º Batalhão de Polícia Militar, de Reinaldo Donizete de Andrade, comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Carlos Mendes, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), de Danylo Acioli, presidente do Apucarana Futsal, e do vereador Rodrigo Lievore.

O prefeito Junior da Femac afirma que a direção do Apucarana Futsal já foi contatada por pessoas de mais de 25 municípios, do Vale do Ivaí e também das regiões de Maringá e Londrina. “A expectativa já era grande e ficou ainda maior depois da grande vitória, no último sábado, sobre a equipe do Cascavel, atual campeão da Libertadores. A reunião teve o objetivo para cuidar das questões de trânsito, pois haverá um grande fluxo de veículos e de ônibus na região do Lagoão neste dia e também visando garantir a segurança dentro do ginásio e também nas imediações”, reitera Junior da Femac.

O presidente do Apucarana Futsal afirma que estarão presentes em Apucarana integrantes da torcida organizada Gaviões da Fiel. “Eles costumam descer do ônibus junto com a bateria, proporcionando um grande espetáculo. Esse, além da oportunidade de conferir o time que é o atual campeão da liga nacional, é mais um atrativo para o público”, frisa Acioli.

Os ingressos para o jogo amistoso contra o Corinthians podem ser adquiridos com o presidente do Apucarana Futsal, Danylo Acioli, na Edu Calçados, Loja Esportes Camisa 10, GRG Sport, 98 FM, Parra Barbearia, Clube 28 de Janeiro e no site: www.ingressonacional.com.br. O ingresso custará por partida R$ 23 (R$ 20 mais R$ 3 de taxa de serviço).

