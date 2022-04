Da Redação

Réu é condenado a dois anos de prisão, mas cumprirá pena em liberdade

Após pouco mais de três horas de júri, o réu Wilson Pinto da Silva foi condenado a dois anos de prisão no Fórum de Apucarana. No entanto, ele cumprirá a pena em regime aberto. Silva, que respondeu pelo crime em liberdade, é acusado de tentar matar a facadas Amauri Gomes da Silva em 1º de maio de 2016 no Jardim América.

Segundo a denúncia do Ministério Público (MP), no dia do crime, o réu teria chegado por volta das 22h, armado com uma faca, em frente a uma residência onde a vítima se encontrava na Rua José Inácio Filho.

O homem desferiu diversas facadas repentinamente e não conseguiu consumar o assassinato porque pessoas que estavam passando na rua começaram a gritar. A vítima foi socorrida. Ainda de acordo com o documento, a vítima não tinha nenhuma desavença com o agressor.