Retroescavadeiras reforçam patrulha rural de Apucarana - TNOnline

Em ato realizado no sábado, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, acompanhado do vereador Francyslei de Godoi, o “Poim”, recebeu duas retroescavadeiras, que irão reforçar a “Patrulha Rural” do Município. Esteve presente no ato, o ex-deputado federal Leopoldo Meyer que, durante seu mandato, foi o autor de emenda parlamentar, destinando uma retroescavadeira para Apucarana. A outra máquina foi repassada ao município, mediante emenda coletiva da bancada parlamentar paranaense no Congresso Nacional.



Ao receber as máquinas, o prefeito Junior da Femac agradeceu Leopoldo Meyer pela sua atuação em favor de Apucarana. Ao mesmo tempo, ele lembrou que o ex-prefeito e atual secretário de saúde do Paraná, Beto Preto, e o vereador Poim, foram responsáveis por essa conquista para a “Patrulha Rural” de Apucarana.

Segundo Junior da Femac, as duas retroescavadeiras serão importantes na manutenção de estradas rurais, reforçando a capacidade de trabalho neste setor. “Trata-se de uma conquista de máquinas com investimento de aproximadamente R$ 400 mil.

O vereador Francylei de Godoi “Poim” também destacou o apoio que o ex-parlamentar Leopoldo Meyer deu a Apucarana e também com a liberação de emenda em favor do distrito do Pirapó.