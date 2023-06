Retroescavadeira avaliada em R$1 mi é recuperada pela Polícia Civil

A Polícia Civil (PC) de Apucarana recuperou no fim da tarde desta quarta-feira (31) a retroescavadeira furtada no dia 17 de maio em uma propriedade rural do Distrito de Caixa de São Pedro, Zona Rural da cidade. O veículo estava em uma fazenda, entre Guaraci e Bentópolis, a cerca de 86 Km de Apucarana. O dono da propriedade deve responder pelo crime de reptação, informou o delegado adjunto, André Garcia, que repassou que o maquinário está avaliado em R$1 milhão.

Segundo o delegado, a equipe da Polícia Civil conseguiu identificar o motorista do caminhão guincho que fez o transporte da máquina. "Ele é morador de Ibiporã, já identificamos ele. Recebemos denúncias e verificamos as informações, fizemos levantamento, e descobrimos que a máquina estava em uma fazenda. Chegamos no local e encontramos a retroescavadeira na propriedade. O homem também tem fazendas no Mato Grosso e no Paraguai. Ele não estava na propriedade, mas será ouvido e pode responder pelo crime de receptação", explicou o delegado André Garcia.

A investigação continua para identificar os autores do furto. "Para furtar uma máquina dessa precisa de um número elevado de pessoas. Estamos agora trabalhando para identificar o grupo e prender os responsáveis, mas conseguimos já encontrar a retroescavadeira avaliada em R$ 1 milhão", finaliza.

Durante as investigações, um vídeo que mostrava o maquinário em outra cidade foi divulgado pelo dono do veículo. Na gravação, a máquina aparece em cima de um caminhão e passando pela cidade de Iguaraçu, sentido ao município de Santa Fé, na Microrregião de Astorga, próximo ao município onde a máquina foi localizada. Veja:

