Retomada do setor de eventos aquece comércio de Apucarana

O consumidor está de volta às lojas de Apucarana. De acordo com comerciantes da cidade, a retomada do setor de eventos com a liberação de festas, casamentos e eventos sociais em geral, já traz uma expectativa de retomada definitiva das vendas em níveis pré-pandemia. Acia acredita em incremento de até 20% para as vendas de fim de ano.

Dona de uma loja de roupas, calçados e acessórios femininos no shopping em Apucarana, Cláudia Gouveia comemora o aumento das clientes e conta que já está com vagas abertas para novas contratações na loja.“Com a retomada dos eventos, a procura por roupas e calçados para festas está aumentando gradativamente. A movimentação na loja já cresceu bastante e estamos na expectativa para as vendas de dezembro, esperando um aumento de até 30% em relação às vendas do ano passado. Também devemos contratar para as vendas de fim de ano e queremos manter as contratações, já que nossa expectativa é voltar a vender como antes da pandemia a partir do ano que vem”, disse a lojista Cláudia Gouveia.

Outra que está otimista com a volta do consumidor é a gerente de uma loja infantil Bianca de Lima Câmara. Para ela, além dos eventos, a volta às aulas presenciais também contribuiu para o aumento das vendas.“As vendas realmente vêm melhorando, em agosto foi um mês muito bom, em setembro as vendas caíram, mas ainda assim foi bom. Este mês estamos na primeira quinzena e temos um saldo bastante positivo. Com o avanço da vacinação, as crianças voltando para a escola, os pais compram mais. Acredito que a tendência seja as vendas voltarem com tudo. Outro ponto positivo é que mudou a estação, os pais precisam comprar sapatos para os filhos, pois criança cresce muito rápido, e acaba perdendo o sapato”, conta a gerente.

Nem mesmo as alterações nos preços estão espantando os consumidores. De acordo com o gerente de vendas Reinaldo Silvério, a facilitação de pagamentos e parcelamento é o segredo para não perder as vendas.“O consumidor voltou com tudo e tenho certeza que as vendas deste fim de ano serão melhores que ano passado. Com as liberações dos decretos em relação aos eventos, o mercado aqueceu novamente, mesmo com alterações de preços, procuramos facilitar pagamentos para atrair os compradores, estou projetando um aumento de até 20% nas vendas de natal deste ano”, afirma o gerente.

Para o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Wanderlei Faganello, existe uma expectativa importante sobre essa fase atual de aumento de consumo pelas liberações em relação a pandemia. Segundo ele, os lojistas já estão fazendo investimentos para esta retomada e a expectativa é retornar as vendas aos parâmetros de 2019, período anterior a pandemia.

“O crescimento das vendas já começou gradativamente e esperamos uma projeção de aumento nas vendas para o final do ano de 20% em relação ao ano passado no comércio de Apucarana. Uma pesquisa realizada pela Fecomércio recentemente demonstrou otimismo dos lojistas paranaenses, que se reflete em nosso comércio local. Esperamos que as vendas de natal façam o comércio retomar os patamares de vendas pré-pandemia, e volte a vender nos níveis de 2019”, considerou Faganello.

Para incentivar o consumidor apucaranense, a Acia prevê realizar uma campanha de Natal com premiações semanais em Vales Compra. Os valores dos prêmios vão de R$ 100 reais a até R$ 5 mil.

Por, Aline Andrade - jornalista do grupo Tribuna do Norte