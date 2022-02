Retinoblastoma: entenda o que é e como identificar os sinais

Da Redação

A oftalmologista de Apucarana Marly Hirata Figueiredo fala sobre o assunto

O câncer raro enfrentado pela filha do apresentador Tiago Leifert e da jornalista Diana Garbin, chamado de retinoblastoma, que é um tipo de tumor nos olhos, virou um dos assuntos mais comentados nesta semana. Depois que o casal anunciou a doença de Lua, a busca por mais informações sobre o câncer dominou a internet.

A reportagem do TNOnline conversou com a experiente oftalmologista de Apucarana, Marly Hirata Figueiredo, para esclarecer algumas dúvidas sobre a doença. De acordo com a profissional, o retinoblastoma é um tumor maligno originário das células da retina, que é a parte do olho responsável pela visão. Geralmente ocorre antes dos 5 anos de idade.

Segundo a oftalmologista, a realização do Teste do Olhinho (teste do reflexo vermelho) ainda na maternidade, até 72 horas de vida, é o primeiro exame da vida do bebê que pode ajudar na detecção precoce de doenças oculares.

A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, recomenda que entre 6 e 12 meses seja realizado um exame oftalmológico completo sempre que houver a possibilidade. Depois, entre os 3-5 anos, a criança também deverá realizar ao menos um exame completo. A partir dos 5 anos o indicado é uma consulta anual com o oftalmologista.

Lis Kato





