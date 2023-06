Restaurante Popular faz um ano com mais de 70 mil refeições servidas

Ofertando uma alimentação saudável e a um preço acessível, o Restaurante Popular de Apucarana completa nesta sexta-feira (7) um ano de atividades. Neste período, foram servidas 71.081 refeições, que atendem idosos, trabalhadores, pessoas que estão em busca de emprego ou em tratamento de saúde.

O prefeito Junior da Femac (PSD) lembra que há cerca de quatro meses o Restaurante Popular passou a atender em novo local, na Rua Corifeu de Azevedo Marques (entre a Prefeitura e a Praça do Redondo). “Com a mudança, conseguimos atender a um público ainda mais diversificado. Além dos idosos e trabalhadores, o Restaurante Popular também passou a receber pessoas que estão em tratamento de saúde, como de oncologia, hemodiálise e da Adefiap, além de pessoas que fazem o acompanhamento de pacientes internados no Hospital da Providência”, cita Junior da Femac.

A secretária municipal de Assistência Social, Jossuela Pirelli, ressalta que o programa é desenvolvido exclusivamente com recursos próprios do Município. “Cobramos o valor de apenas R$ 2 por refeição e o restante do custo é bancado com recursos municipais. O Restaurante Popular foi criado para atender especialmente pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, o que garante a elas uma refeição de qualidade a um preço muito acessível”, frisa Jossuela, acrescentando que a iniciativa atende os requisitos de segurança alimentar e nutricional.

O programa iniciou com 200 refeições diárias, mas para atender a demanda esse número foi elevado para as atuais 300 refeições diárias. “Todo o cardápio do mês fica fixado, para que as pessoas saibam com antecedência. Nos 21 dias do mês em que o restaurante fica aberto, são 21 pratos diferentes e uma vez por mês tem a feijoada que é muito aguardada”, afirma Eliana Rocha, coordenadora do Restaurante Popular.

No aniversário do espaço, o cardápio foi sobrecoxa assada, cenoura sauté, salada de alface, pepino e tomate, arroz, feijão e banana de sobremesa. “Buscamos oferecer um cardápio variado, com novidades a cada dia, como estrogonofe, tutu à mineira, picadinho e mandioca, polenta com frango ao molho e canjiquinha. Como sobremesa, colocamos uma fruta da época, gelatina ou doce caseiro”, cita a nutricionista Jaqueline Martins.

O atendimento acontece das 11 às 14 horas, de segunda a sexta-feira, sendo que a partir das 10h45 o caixa do restaurante está aberto para a venda dos tickets. Uma das pessoas que diariamente vai até o Restaurante Popular é Maria das Graças, mãe de duas pessoas portadoras de necessidades especiais. “Além da economia, a gente também ganha mais tempo para cuidar deles”, salienta Maria das Graças, moradora do Jardim Aclimação.

Carlos César Fonseca, 62 anos, superou recentemente um câncer. “Passei por momentos difíceis. Fiz radioterapia e quimioterapia e neste período também perdi minha esposa. Durante o tratamento, fazia as refeições no Restaurante Popular e, como eu vinha aqui bastante debilitado, eles davam preferência na fila”, conta Fonseca, morador da Vila Feliz.