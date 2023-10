Restaurante Popular de Apucarana ultrapassa marca de 100 mil refeições

O Restaurante Popular da Prefeitura de Apucarana, que faz parte da política social voltada ao atendimento das necessidades alimentar e nutricional da população socialmente vulnerável, atingiu nesta sexta-feira (20) a marca de 100 mil refeições servidas.

Idealizado pelo prefeito Júnior da Femac e em atividade há um ano e quatro meses, o projeto é coordenado pela Secretaria Municipal da Assistência Social, com apoio da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Apucarana (CAISAN). Pelo prato-feito, que conta com um cardápio diário variado montado e supervisionado por nutricionistas, a pessoa paga apenas R$ 2,00 (dois reais), sendo o custo adicional subsidiado pelo município. “Trata-se de uma ação de governo que garante uma refeição diária a preço acessível e de qualidade, somando-se a uma gama de outras iniciativas de gestão e políticas públicas para que ninguém passe fome em Apucarana”, assinala o prefeito Júnior da Femac.

Diariamente são servidas 300 refeições. Além de grãos, o cardápio contempla carnes, legumes, verduras, massas e frutas de sobremesa, com pelo menos 30% dos alimentos sendo adquiridos junto a produtores rurais da cidade. Na equipe desde o início das atividades, em junho de 2022, a coordenadora do restaurante municipal, Eliana Rocha, assinala que a iniciativa vem atendendo aos seus objetivos.

“Iniciamos com 200 refeições e já no segundo mês vimos a necessidade de ampliar para as atuais 300, atendendo as necessidades alimentar e nutricional de gestantes, aposentados, estudantes, pessoas de baixa-renda em busca de um emprego e em tratamento de saúde, além de moradores em situação de rua”, pontua a coordenadora, que comemora a marca das 100 mil refeições. “Estou no projeto desde o início e é muito gratificante acompanhar todo este processo idealizado pelo prefeito Júnior da Femac que oferta uma alimentação saudável e a um preço acessível”, diz Eliana Rocha, que também é líder comunitária.

Ao comentar os resultados do programa social, a secretária da Assistência Social, Jossuela Pirelli, avaliou que a mudança de endereço propiciou atendimento de um público ainda mais diversificado. “Além dos idosos e trabalhadores, ao passarmos a atender em uma estrutura mais central, o Restaurante Popular da prefeitura também passou a receber pacientes em tratamento de saúde, como de oncologia, hemodiálise e da Adefiap, além de pessoas que fazem o acompanhamento de pacientes internados no Hospital da Providência”, reforça Jossuela.

Uma das pessoas que diariamente vai até o Restaurante Popular é Maria das Graças, mãe de duas pessoas portadoras de necessidades especiais. “Além da economia, a gente também ganha mais tempo para cuidar deles”, salienta Maria, moradora do Jardim Aclimação.

Serviço: O atendimento do restaurante municipal é de segunda a sexta-feira, tendo início sempre às 11 horas, com o caixa aberto até o limite de venda das 300 refeições/dia, até o limite das 14 horas.

