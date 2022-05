Restaurante Popular de Apucarana será inaugurado no dia 7

Da Redação

A Câmara de Vereadores de Apucarana aprovou nesta segunda-feira (30), a última discussão e votação, projeto de lei encaminhado pelo prefeito Junior da Femac (PSD), que estabelece em R$2,00 (dois reais) o valor da refeição do futuro Restaurante Popular. O prefeito Junior da Femac e a secretária de assistência social, Ana Paula Nazarko, anunciaram que o restaurante será inaugurado no dia 7 de junho e, no mesmo dia, começará a funcionar.

O programa Restaurante Popular, instituído em lei municipal aprovada em março, é destinado a propiciar à população em situação de vulnerabilidade social uma refeição diária a um preço bastante acessível e com qualidade. O público alvo são idosos, trabalhadores em geral e, principalmente, os que estão buscando colocação no mercado de trabalho.

O funcionamento do restaurante já está regulamentado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social. Ele irá funcionar na Rua Irati, número 379, em frente à Associação Filantrópica Ferra Mula. As refeições, limitadas em duzentas unidades, serão servidas das 11 às 14 horas. O cardápio, sob a supervisão de nutricionistas, irá conter proteínas, legumes, verduras, carboidratos e frutas de sobremesa.

“A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, sendo assim é essencial que o Poder Público adote políticas e ações para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional das pessoas em situação de vulnerabilidade”, pondera o prefeito Junior da Femac, que faz questão de agradecer os vereadores, sobretudo da sua base de apoio, pela aprovação do preço da refeição fixado em R$2,00.

Junior da Femac lembrou ainda de outros programas municipais que contribuem para a alimentação. “Temos uma das melhores merendas escolares no Paraná, estruturada junto com o Programa Terra Forte. Ainda neste campo, a prefeitura mantém o Centro Pop que serve uma média de 1.500 refeições por mês; e o Centro Dia que serve alimentos aos idosos. Em outra frente, o município repassa cestas de alimentos para diversas entidades sociais, que contemplam um número significativo de famílias. E, concluindo, mantemos também a entrega mensal de centenas de cestas básicas para famílias cadastradas nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS)”, assinalou.