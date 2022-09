Restaurante Popular de Apucarana já serviu mais de 20 mil refeições

Da Redação

Voltado ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social, o Restaurante Popular do Município de Apucarana completou três meses de atividade, totalizando 20.590 refeições servidas.

A unidade, instalada na Avenida Irati, nº 379, é coordenada pela Secretaria Municipal da Assistência Social, com apoio da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Apucarana (CAISAN), e funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, servindo 300 refeições diárias. “Os números revelam que a iniciativa está cumprindo com o seu objetivo, que é proporcionar alimentação adequada a pessoas que precisam, promovendo e garantindo a segurança alimentar e nutricional de quem está em situação de vulnerabilidade”, avalia o prefeito Júnior da Femac.

Pelo prato-feito, que conta com um cardápio diário variado, montado e supervisionado por nutricionistas, a pessoa paga apenas R$2 (dois reais), sendo o custo adicional subsidiado pelo município. “O restaurante garante uma refeição diária a preço acessível e de qualidade, somando-se a uma gama de outras iniciativas de gestão e políticas públicas para que ninguém passe fome em Apucarana”, enaltece Júnior da Femac, pontuando que a procura foi tão grande que, já no segundo mês de atendimento, foi necessário ampliar a capacidade em 50%, passando para as atuais 300 refeições diárias.

Além de grãos, o cardápio contempla carnes, legumes, verduras, massas e frutas de sobremesa. “Do total de produtos adquiridos para o programa, pelo menos 30% são oriundos da agricultura familiar do município”, pontua Ana Paula Nazarko, secretária Municipal da Assistência Social.

Nestes três primeiros meses de atendimento o município já conseguiu traçar um perfil dos usuários. “O público que temos atendido é diversificado. Idosos, estudantes, trabalhadores em geral, pessoas em busca de emprego e também moradores em situação de rua”, informa Ana Maria Schmidt, assessora da Secretaria da Assistência Social e responsável pelo Restaurante Popular.

Ainda segundo ela, cerca de 50% do público diário é formado por homens. “Sazonalmente, alguns idosos também trazem netos que estão sob seus cuidados. Em suma, o restaurante tem cumprido com o seu objetivo, atendendo a pessoas dos mais diversos territórios, sendo em maior número (devido a proximidade) usuários ligados ao território do CRAS IV (Centro de Referência da Assistência Social IV – Vila Regina)”, esclarece Ana Maria Schmidt.

Ela reforça que o atendimento acontece das 11 às 14 horas, de segunda a sexta-feira, sendo que, a partir das 10h45, o caixa do restaurante está aberto para a venda dos tickets.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

