Restaurante de Apucarana é invadido e furtado durante a madrugada

O restaurante fica na Av. Doutor Munhoz da Rocha

Um restaurante de Apucarana, no Norte do Paraná, foi invadido e furtado durante a madrugada desta sexta-feira (5). Por volta das 02h11, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a situação.

De acordo com o boletim de ocorrência, o estabelecimento fica localizado na Avenida Doutor Munhoz da Rocha, na área central da cidade. O suspeito teria arrombado uma porta de metal e passado por baixo dela.

Conforme relato da pessoa que acionou a equipe da PM, o invasor estaria vestindo uma camiseta vermelha no momento do crime. Ele invadiu o restaurante e saiu do local com um saco com objetos na mão. Segundo a PM, ele teria furtado alimentos.

Ainda de acordo com o b.o., a testemunha do crime afirmou para os miliares que o estabelecimento não possuía alarme e não encontrou um telefone para entrar em contato com o proprietário.

