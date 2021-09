Da Redação

Residentes realizam ação sobre “Saúde do Idoso"

Residentes do Programa de Residência Multiprofissional da Autarquia Municipal de Saúde, que compõe a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Elayne Mazur, no Residencial Interlagos, promoveram uma ação com a temática “Setembro: Saúde do Idoso”.

continua após publicidade .

Foram realizadas aferição de pressão arterial, de glicemia e IMC; roda de conversa com ênfase em saúde mental; oficina de lazer (dança, alongamento e brincadeiras), avaliações odontológicas e instrução de higiene oral.O evento foi desenvolvido com a finalidade de proporcionar aos idosos um dia de acolhimento, lazer e cuidado em saúde.

As atividades foram desenvolvidas pelas residentes: Isabely Bernardino (enfermeira), Jussara Kusakari (nutricionista), Tatiane Menegueti (fisioterapeuta), Suelen Bueno (dentista) e Tatiane Andrade (profissional de Educação Física, Beatriz Dzierva (psicóloga), Camila Siguinolfi (tutora de psicologia) e com a supervisão da preceptora, enfermeira Valentina de Campos Leal. Também esteve presente a coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU), Angélica Ferreira Domingues.