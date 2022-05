Residentes desenvolvem educação em saúde com a Cocap

Da Redação

Os cerca de 60 trabalhadores da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana (Cocap) estão recebendo acompanhamento semanal nas especialidades de nutrição, educação física, psicologia, enfermagem, odontologia e fisioterapia por parte de profissionais do Programa de Residência Multiprofissional que atuam na Unidade Básica de Saúde (UBS) Osvaldo Damin, localizada na Vila Martins.

“O projeto, que entre outros vieses está alicerçado na assistência e educação popular em saúde, teve início em dezembro do ano passado é já vem sendo referenciado em congressos pelo Brasil pelos resultados práticos já obtidos”, destaca o prefeito Júnior da Femac, que nesta quinta-feira (18/05) conheceu mais detalhes do trabalho em reunião com os tutores docentes do programa, Adriana Prestes do Nascimento Palu e Lucas Paparazzo. “Uma iniciativa complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) que tem todo nosso apoio, através da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), e que queremos ver replicado em outros grupos de nossa sociedade”, disse o prefeito.

Segundo explicou a tutora referência do projeto, Adriana Palu, os cooperados fazem parte de um grupo social altamente vulnerável e que a iniciativa tem conseguido levar conhecimentos que estão ajudando na promoção da saúde e qualidade de vida. “Logo no início dos trabalhos realizamos um diagnóstico situacional e descobrimos que apenas 10% dos cooperados tinham acesso ao SUS. Outro dado alarmante foi o uso indiscriminado de medicamentos, sem a devida prescrição médica”, revelou Adriana.

De acordo com ela, a partir da atuação dos residentes profissionais – nutrição, educação física, psicologia, enfermagem, odontologia e fisioterapia – muitos avanços já aconteceram. “Trabalhamos com o princípio de que estamos a serviço da população e isto tem tido um resultado muito positivo na prática, recriando realidades, fazendo com que os cooperados tenham um conhecimento que possibilitem fazer boas escolhas para que tenham um ganho em saúde e qualidade de vida”, disse a tutora, que também integra a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde (ANEPS).

Como exemplo, ela citou o trabalho realizado junto às cozinheiras da cooperativa. “Comer melhor não envolve investir mais dinheiro, mas sim o emprego de técnicas (reaproveitamento) e boas escolhas, como ter uma horta em casa. A Cocap tem sido para todos um ambiente de troca, constituindo um espaço de formação aos nossos residentes multiprofissionais e, ao mesmo tempo, ambiente de novos conhecimento em saúde para os cooperados”, ilustrou Adriana, destacando a receptividade e parceria desenvolvida com a direção da cooperativa. “Vamos a partir de agora dar “start” em uma segunda fase deste projeto, que envolve a proteção integral com o desenvolvimento das chamadas “Práticas Integrativas e Complementares (PICS)”, que são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais”, informou.

O coordenador da Cocap, Antônio Nogueira, popular Tonhão, afirma que os resultados do acompanhamento multiprofissional têm sido visíveis. “Uma pessoa com saúde produz mais e este trabalho nada mais é do que investir no ser humano. Tenho acompanhado muitas transformações em nossos colaboradores, graças a este trabalho”, disse o coordenador.

Os residentes envolvidos na ação são Anamélia Humeniuk (psicologia), Marcieli Andrade (educação física), Lucas Eduardo Carneiro (enfermagem), Maryane Matias (nutrição), Caroline Lyra (fisioterapia) e Denise Alves (odontologia). Também participou da reunião de apresentação de resultados o secretário Municipal de Meio Ambiente, Gentil Pereira.