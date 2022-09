Residencial Fariz Gebrim será entregue nesta terça; conheça as casas

Da Redação

Após mais de cinco anos de espera, o Residencial Fariz Gebrim será entregue nesta terça-feira (6) pela Prefeitura de Apucarana para as 520 famílias contempladas. Os moradores vão receber as chaves a partir das 8 horas, no Ginásio Lagoão, e já poderão se instalar nas novas casas.

O TNOnline visitou o empreendimento na manhã desta segunda-feira (5). Construídas na saída para Curitiba, as casas do “Fariz Gebrim” têm 42,79 metros quadrados em terrenos de 180 metros. Segundo informações do setor de Habitação da Prefeitura, são residências com dois quartos, banheiro, e sala e cozinha integradas.

As unidades destinadas aos deficientes físicos têm a mesma metragem, mas contam com uma série de adaptações, como portas mais largas, corrimãos e entrada com acessibilidade. O empreendimento estava previsto para ser concluído em 2017. Uma série de entraves, no entanto, atrasou o cronograma das obras. O principal deles envolveu a mudança de empreiteira, o que exigiu uma nova licitação.

Por último, foi necessária a execução das obras do sistema de saneamento básico, com rede coletora de esgoto no bairro e uma estação elevatória de bombeamento para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Biguaçu. As unidades do Residencial Fariz Gebrim integravam o extinto “Minha Casa, Minha Vida”. Atualmente, o programa recebe o nome de “Casa Verde e Amarela”.

O residencial contou com investimentos de R$ 1,5 milhão do governo federal. Além de toda infraestrutura urbana, o novo bairro conta com uma Unidade Básica de Saúde (UBS), uma escola municipal e um centro municipal infantil.

Veja como as casas ficaram:

null - Vídeo por: tnonline





