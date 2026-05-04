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INCÊNDIO

Residência pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros em bairro de Apucarana

Casal que mora no imóvel não sofreu ferimentos e já encontrava-se fora da casa quando a corporação chegou

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 07:22:32 Editado em 04.05.2026, 07:22:27
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Residência pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros em bairro de Apucarana
Autor Bombeiros foram acionados às 23h de domingo - Foto: Colaboração

Uma casa pegou fogo na noite de domingo (4) em Apucarana (PR) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. A corporação foi acionada por volta das 23h para combater o incêndio que deixou danos a um imóvel localizado na Rua Figueira, na região do Núcleo Habitacional Afonso Alves Camargo.

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Segundo a tenente Ana Paula Zanlorenzzi, os bombeiros fizeram o controle do incêndio e, antes mesmo da equipe chegar ao local, os moradores já encontravam-se fora da residência. "Fizemos o trabalho de combate às chamas e, posteriormente, o rescaldo", informou a tenente.

O incêndio teve início no forro do banheiro do imóvel. "Conseguimos fazer com que esse fogo ficasse contido ali mais na região do banheiro. Contudo, muito provavelmente por conta das chamas, a tubulação da rede hidráulica da residência já havia sido rompida e já tinha molhado bastante o interior da residência", disse Ana Paula.

O casal que mora naquele local não sofreu ferimentos, segundo informou o Corpo de Bombeiros.

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