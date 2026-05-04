Residência pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros em bairro de Apucarana

Uma casa pegou fogo na noite de domingo (4) em Apucarana (PR) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. A corporação foi acionada por volta das 23h para combater o incêndio que deixou danos a um imóvel localizado na Rua Figueira, na região do Núcleo Habitacional Afonso Alves Camargo.

-LEIA MAIS: Mais de 1,5 mil eleitores regularizam título em Apucarana e Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a tenente Ana Paula Zanlorenzzi, os bombeiros fizeram o controle do incêndio e, antes mesmo da equipe chegar ao local, os moradores já encontravam-se fora da residência. "Fizemos o trabalho de combate às chamas e, posteriormente, o rescaldo", informou a tenente.

O incêndio teve início no forro do banheiro do imóvel. "Conseguimos fazer com que esse fogo ficasse contido ali mais na região do banheiro. Contudo, muito provavelmente por conta das chamas, a tubulação da rede hidráulica da residência já havia sido rompida e já tinha molhado bastante o interior da residência", disse Ana Paula.

O casal que mora naquele local não sofreu ferimentos, segundo informou o Corpo de Bombeiros.