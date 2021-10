Da Redação

Residência Médica em Dermatologia renova credenciamento

A Residência Médica em Dermatologia, que tem como campo de atuação o Ambulatório de Especialidades Dermatológicas da Autarquia Municipal de Apucarana (AMS), acaba de obter a renovação do seu credenciamento junto a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) por mais 5 anos. “A conquista representa o reconhecimento da qualidade do atendimento prestado na rede pública de saúde nesta área da medicina, como na formação dos médicos residentes na especialidade dermatológica”, comemora o prefeito Junior da Femac.

A notícia chegou menos de um ano depois do Ambulatório de Especialidades Dermatológicas – Residência Médica – da Autarquia Municipal de Apucarana (AMS) receber credenciamento definitivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), em fevereiro deste ano. Para valorizar ainda mais a renovação do credenciamento por 5 anos, o prefeito Junior da Femac informa que outras cidades, com universidade federais e estaduais e grandes hospitais com residência em dermatologia, receberam prazo de credenciamento menor do que o de Apucarana.

“Essa conquista é resultado do esforço conjunto da administração municipal, por meio do prefeito Junior da Femac, da coordenadora do ambulatório Lígia Martin, dos professores (preceptores) e dos residentes. Nossa residência médica em dermatologia está num patamar de excelência com outras residências do Brasil”, avalia o secretário municipal da Saúde, Emídio Bachiega.

Na prática, explica Bachiega, com o credenciamento o residente sai do Programa de Residência em Dermatologia da AMS especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, o que permite sua participação em congressos e a realizar provas de títulos de especialidade. “Para a população é uma garantir de que está sendo atendida por excelentes profissionais, que são avaliados positivamente de forma constante. É um serviço que traz uma resposta muito boa para os apucaranenses”, afirma Bachiega.

O credenciamento junto a SBD está condicionado a uma avaliação presencial da estrutura física, dos equipamentos, do corpo docente e do desempenho dos residentes do Ambulatório de Especialidades Dermatológicas – Residência Médica. “Trata-se de uma avaliação muito criteriosa. A equipe de avaliadores da SBD analisou tudo presencialmente e o resultado é esse credenciamento por mais cinco anos. É uma vitória, fruto de muito trabalho em equipe. Esse reconhecimento deve ser ainda mais valorizado, pois a nossa residência está ligada a uma Autarquia Municipal de Saúde e não a uma universidade que já tem um histórico de formação de residentes”, observa a coordenadora do Ambulatório de Especialidades Dermatológicas – Residência Médica – da AMS, Lígia Martin.

Funcionando no primeiro andar da AMS, num espaço totalmente reformado, o Ambulatório de Dermatologia possui seis consultórios médicos; duas salas de pequenas cirurgias, com vestiário e sala de espera exclusiva; central de material esterilizado; e sala de fototerapia com vestiário. Os equipamentos, por sua vez, são de última geração, incluindo a câmara de fototerapia.

A equipe é formada por 6 residentes, 5 dermatologistas, um cirurgião plástico, um cirurgião dermatológico com formação em dermatoscopia, um cirurgião oncológico, um patologista e uma micologista, uma enfermeira e uma auxiliar de enfermagem.