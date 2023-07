Residência é invadida e mais um notebook é furtado em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, município localizado no Norte do Paraná, foi acionada na noite deste domingo (16), para atender uma ocorrência de furto na área central da cidade. Mais uma residência foi invadida e um notebook furtado.

De acordo com relato da vítima, ela teria saído de casa por volta das 15 horas. Quando retornou para a residência, por volta das 20h30, não percebeu nenhum sinal de arrombamento. No entanto, ainda segundo o morador, a tela da janela da cozinha havia sido cortada.

O imóvel fica na Rua Doutor Nagib Daher, no centro. Do local foi levado um notebook. A equipe da Polícia Militar fez as orientações necessárias para a vítima e confeccionou o boletim de ocorrência.

