Residência é furtada no Distrito do Pirapó em Apucarana

Uma chácara no Distrito do Pirapó, em Apucarana, foi alvo de furto na noite deste sábado (22). De acordo com a Polícia Militar (PM), os moradores saíram por volta das 19h10 e, ao retornarem à meia-noite, encontraram a casa revirada.

Os criminosos entraram pelo telhado, acessando o imóvel pelo alçapão, e deixaram o local pela janela da cozinha, que não apresentava sinais de arrombamento. Foram furtados uma televisão Samsung de 32 polegadas, uma Air Fryer, um botijão de gás, dois pares de tênis e seis perfumes de marcas diversas.

A equipe policial realizou buscas na área de mata próxima à residência, mas nenhum suspeito ou objeto foi encontrado.

