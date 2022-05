Residência e comércio têm toda fiação elétrica furtada

Da Redação

Dois imóveis, uma residência e uma sala comercial, localizados na Rua Grande Alexandre, na região da Vila Nova, tiveram toda a fiação elétrica furtada, cerca de 350 metros de fios, nesta quarta-feira, 04, em Apucarana. Os imóveis ficam ao lado de uma residência que pegou fogo há algumas semanas e ficou destruída.

Segundo o dono dos imóveis que prefere não se identificar, os ladrões removeram as telhas para entrar nos imóveis e danificaram o forro e o telhado. Ele afirma que deve oferecer recompensa para conseguir pegar os ladrões.

"Vou oferecer uma recompensa para quem me der qualquer informação sobre quem fez isso. Eu espero encontrar a pessoa responsável e ela vai ter que arcar com esse prejuízo. Vou ter que arrumar agora pra conseguir alugar, mas vou tirar nota de tudo e esperar até a polícia pegar. Se essa pessoa tiver alguma coisa no nome dela, ela vai me pagar", disse o proprietário.

Quem tiver informações que possam levar aos responsáveis pelo furto, podem ligar para a delegacia de Apucarana, no telefone 3422-0525.