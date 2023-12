Residência é arrombada e ladrão leva objetos e dinheiro

Mais uma casa em Apucarana foi alvo de bandidos. Uma residência na Rua Olavo de Mello Guides, no Núcleo Habitacional Tancredo Neves, em Apucarana, foi furtada e teve vários objetos e dinheiro levados.

Conforme a polícia, a equipe realizava patrulhamento pela região quando foi abordada por volta das 23h55 desta terça-feira (5), por um morador, relatando que sua casa havia sido furtada.

Segundo a vítima, ele teria saído durante o período da tarde e, ao retornar, percebeu a porta arrombada e os cômodos revirados. Da casa foram levados um videogame PlayStation 2, três aparelhos celulares e R$ 560,00.

A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência. Ninguém foi preso.

Outro Furto

Mais um furto é registrado em farmácia de Apucarana

Mais um furto em farmácia foi registrado em Apucarana. Desta vez, o crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (6), na Rua Galdino Gluck Junior, no centro de Apucarana. Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 1h45, informando que um furto estaria ocorrendo no estabelecimento. No local, a PM se deparou com a vidraça estourada. Vários itens foram levados da loja, porém não foi possível relacionar quais objetos foram realmente levados.



Ninguém foi preso.

