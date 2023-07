Resgate do Farofa: bombeiros tiram gato de bueiro em Apucarana; veja

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionada para uma ocorrência inusitada no centro do município, nesta terça-feira (25). Após desaparecer por um dia, o Farofa, gato do empresário apucaranense Nilo Miranda, precisou ser resgatado de um bueiro em frente à casa onde vive, na Rua Osório Ribas de Paula, no centro da cidade. Veja o vídeo abaixo.

Os soldados Alves e Jefferson foram ao resgate por volta das 14 horas e retiraram o animal. "Nós localizamos o gato, que estava numa tubulação dentro de um bueiro. Ele estava em uma fresta, então pegamos ferramentas dos moradores e abrimos um pouco mais de espaço", contou o bombeiro Alves.

A operação para salvar o Farofa durou cerca de 1h30, segundo os bombeiros, que informaram que o gato saiu "bem calmo e tranquilo". Foram os miados do animal, quando o dono passava pela rua, que fizeram ele ser localizado.

Nas redes sociais, o dono do Farofa, que chegou a divulgar o sumiço do animal horas antes, comemorou o resgate e agradeceu os soldados. "Farofa apareceu!! Depois de um dia sumido, encontramos ele dentro de um bueiro perto de casa. Graças aos soldados Jeferson e Alves do Corpo de Bombeiros, conseguimos resgatar o safado. Obrigado de coração a todos que compartilharam e torceram pelo Farofa. Não faço a mínima ideia de como ele achou esse buraco dentro do bueiro", escreveu Nilo.

