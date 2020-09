Republicanos apresenta seu pré-candidato a prefeitura de Apucarana - TNOnline

Continua após publicidade

André Victor Romagnoli, tem 50 anos, é nascido em Apucarana, funcionário público e médico veterinário formado pela UEL. Ele é o pré-candidato pelo partido Republicanos à Prefeitura de Apucarana. “O partido tem no seu diretório, cidadãos comuns de todas as áreas da sociedade e no contexto do projeto da sigla e após várias reuniões os integrantes me escolheram pelo projeto comum para a cidade”, diz.

André enfatiza que é de sua condição de cidadão atuar pelo diálogo. “O Republicanos é um partido que aceita opiniões e eu tenho esse perfil. Nesse contexto, o partido ainda não teria definido, segundo ele sobre quem pode ser seu pré-candidato para vice na chapa.

O pré-candidato diz que o Republicanos, irá com a chapa completa para o Legislativo. “Inclusive sobre a quantidade de mulheres na disputa, devemos passar da quantidade estipulada pela legislação eleitoral”, explica.

André ressalta que o partido está conversando com todos os segmentos da sociedade. “Nós temos um projeto de cidade. São dezenas de bairros que têm suas diferenças e todos devem dar sua parcela de participação, assim como a administração deve ser transparente nas ações”, comenta.

As eleições foram adiadas pela pandemia e isso afetou o programa das eleições. O Republicanos acredita que os eleitores trocaram o debate pela preocupação com a Covid-19. “O foco saiu da política”, concorda André.

Para o pré-candidato, que se diz não ser político, o maior desafio em Apucarana é a questão da empregabilidade. “Têm muitas vagas que não são preenchidas e é preciso viabilizar esse processo que o município pode apoiar. Além da manutenção do atendimento essencial aos cidadãos”, enfatiza.

“As atividades que surgiram décadas atrás em Apucarana, criaram uma base diversificada de atividades e é preciso explorar mais. Além do comércio, que serve a todo vale do Ivaí”, pondera.

Cada gestor a frente da administração tem seus ônus e bônus, explica o Republicano que não têm projetos políticos futuros, além da disputa da prefeitura nas eleições desse ano. “Minha família é de Apucarana e eu dei meu nome a disposição para ajudar a cidade”, conclui.