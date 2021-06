Representante comercial morre de covid em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta sexta-feira (4), a família e os amigos do representante comercial Santo Pavão, de 54 anos, de Apucarana, lamentam sua morte. O apucaranense é mais uma vítima da Covid-19 e estava internado desde o dia 23 de maio, no Hospital da Providência, mas não resistiu às complicações geradas pela doença e faleceu nesta sexta.

Santo deixa a esposa Simone Costa Pavão, três filhos, além de diversos familiares e amigos. Conforme informações de amigos próximos, ele trabalhava há anos como representante comercial da marca Mili, de fraldas e papel higiênico.

De acordo com a família, o sepultamento será as 16 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Covid Apucarana

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana confirmouque 11.629 pessoas estão recuperadas da Covid-19. Mais quatro óbitos e 152 novos casos de Covid-19, nesta quinta-feira (3), no município. São agora 348 mortes provocadas pela doença e 13.517 diagnósticos positivos do novo coronavírus no município.