Represa do Schmidt transborda e provoca interdição de rua em Apucarana

Interdição ocorre após chuvas elevarem o nível da água; segundo o secretário, não há perigo envolvendo a barragem

A passagem pela represa do Schmidt, na Avenida Rafael Sorpile, em Apucarana, foi interditada no início da tarde desta quarta-feira (14) por agentes de trânsito do município após o transbordamento provocado pelas chuvas. A informação foi confirmada ao TNOnline pelo secretário Mateus Franciscon Fernandes, que afirmou que o bloqueio foi adotado para garantir a segurança dos motoristas.

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Segundo Franciscon, uma análise das condições da estrutura não apontou perigo envolvendo a barragem.

O nível da represa já estava elevado na manhã desta quarta-feira (14). Imagens enviadas por leitores à redação do TNOnline mostravam a água próxima do limite de transbordamento após os últimos dias de chuva.

Apucarana superou a média histórica de precipitação para outubro em apenas 13 dias. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a estação meteorológica da cidade registrou 178 milímetros até terça-feira (13), enquanto a média para todo o mês é de 172,9 milímetros.

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O acumulado equivale a aproximadamente 103% da média histórica de outubro. Com a passagem interditada, os motoristas devem utilizar rotas alternativas.