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Represa do Schmidt fica perto de transbordar após volume de chuvas em Apucarana

Imagens mostram nível elevado da represa após chuvas que fizeram Apucarana superar a média de outubro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O nível da represa do Schmidt, localizada na Avenida Rafael Sorpile, em Apucarana, está muito acima do normal e se aproxima do limite de transbordamento. Imagens enviadas por um leitor à redação do TNOnline mostram o volume elevado de água após os últimos dias de chuva no município.

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- LEIA MAIS: Apucarana supera média de chuva de outubro em apenas 13 dias

Apucarana já superou a média histórica de precipitação para outubro em apenas 13 dias. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a estação meteorológica da cidade registrou 178 milímetros de chuva até terça-feira (13), enquanto a média esperada para todo o mês é de 172,9 milímetros.

O volume acumulado corresponde a aproximadamente 103% da média histórica para outubro. O cenário também é observado em outras regiões do Paraná. Com as chuvas registradas na segunda-feira (12), o número de estações meteorológicas do Simepar que atingiram ou ultrapassaram a média mensal subiu de 16 para 24.

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Represa do Schmidt fica perto de transbordar após volume de chuvas em Apucarana
AutorFoto: Reprodução vídeo

Diante do nível elevado da represa, moradores e motoristas que passam pela Avenida Rafael Sorpile devem redobrar a atenção. Caso a água avance sobre a pista ou haja comprometimento da passagem, a orientação é evitar o trecho e buscar rotas alternativas.

Até o momento, não há informação confirmada sobre transbordamento da represa ou interdição da via.

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