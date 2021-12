Repasse de ração para protetores chega a quase 12 toneladas

Da Redação

O Programa Mais Vida Animal, coordenado pela Autarquia Municipal de Saúde da Prefeitura de Apucarana (AMS), promoveu nesta segunda-feira (13) o último repasse de ração do ano a protetores independentes de animais cadastrados junto ao Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), antigo canil municipal.

Criado em abril, o programa repassou nesses nove meses, 11.700 quilos de ração aos 23 protetores independentes de cães de gatos e ONGs a quem presta assistência.

“O programa teve início em abril e, mensalmente, temos feito o repasse de 1,3 mil quilos de ração, sendo 1.000 quilos para cães adultos e 300 quilos para gatos. Cerca de 460 animais estão sendo beneficiados”, relata Luan Rafael da Silva Santos, coordenador do Cemsa. Ele frisa que o intuito da ação municipal é “oferecer uma ajuda mensal complementar aos protetores.”

Idealizado pelo prefeito Júnior da Femac, o Programa Mais Vida Animal ampliou ainda a oferta de castração gratuita de cães e gatos (machos e fêmeas) tutelados por famílias de baixa renda e inscritas no CadÚnico do Governo Federal. O cadastramento deve feito a partir dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). “Foram 669 castrações nos 9 meses de existência do programa e 4.900 desde que foi inaugurado o centro cirúrgico do Canil Municipal, em 2016”, relata Luan.

O Programa Mais Vida Animal também oferece tratamento médico veterinário a animais de rua, vítimas de abandono ou violência, através de clínicas particulares credenciadas. Esse serviço opera, inclusive, em horário de plantão, de 8 as 20 horas, todos os dias da semana. Para acionar o atendimento basta ligar para o número 3901-1051, de segunda a sexta-feira, e 99967-0045 no final de semana e feriado. Dentro desses 9 meses do programa já realizamos mais de 230 resgates de animais, com lesões graves, vítimas de atropelamento ou maus tratos”, informa Luan.

Benedito José Lavaria, destaca a grande ajuda que a ração distribuída pelo programa da prefeitura representa para seguir como cuidador de cães. “Hoje estou com 18 cachorros e a ração que recebo aqui mensalmente é fundamental para manter esse trabalho que tenho grande prazer de realizar. Foi uma iniciativa muito boa do prefeito”, avalia Lavaria.

Para a voluntária Sociedade Protetora dos Animais (Soprap) e cuidadora, Ivone Yoia, Apucarana vive o melhor momento na proteção e cuidados dos animais. “É um ano de realização, pois estamos recebendo da administração municipal tudo que precisamos para realização deste trabalho. Obrigada prefeito Junior da Femac por esse cuidado diferenciado para causa animal”, diz Ivone.

O prefeito Junior da Femac declara que Programa Mais Vida Animal é uma retribuição ao que os animais oferecem para os seres humanos. “Eles trazem alegria para nossas vidas e nos dão muito amor. Merecem todos os cuidados que estejam ao nosso alcance e não vamos medir esforços para que isso aconteça. Somos uma cidade que respeita os animais”, afirma Junior.

O prefeito agradeceu o trabalho do coordenador do Cemsa, Luan Santos e sua equipe. “Temos aqui pessoas que desempenham sua função com amor e o resultado é o cuidado que vemos sendo realizado com cada cão e gato que aqui está”, afirma Junior.

“E os cuidadores também são peças fundamentais neste processo. Deus deu a vocês a vocação de cuidar dessas criaturas. Muito obrigado por vocês existirem em Apucarana. Contem sempre com a gente e vamos juntos fazer cada vez o melhor para garantir a cada animal o tratamento que merecem”, acrescenta o prefeito.

