Renner confirma instalação em Apucarana para 2024

A Lojas Renner S.A. confirmou nesta sexta-feira (15) que pretende se instalar em Apucarana (PR) em 2024. A rede de departamentos, presente em 27 estados e com mais de 600 unidades no Brasil, Argentina e Uruguai, deve ocupar o prédio da antiga Coppel, localizado na esquina da Rua Renê Camargo de Azambuja com a Avenida Curitiba, no centro da cidade.

A empresa, por meio da assessoria de imprensa, afirmou que ainda não tem uma data definida para instalação. “A Renner confirma a intenção de abrir uma loja no centro da cidade de Apucarana em 2024, mas ainda não está definida a data”, informou a empresa. A unidade de Apucarana será a 15ª da Renner no Paraná.

O prédio da Coppel foi adquirido pelo empresário Osmar Ida, proprietário da Ida Construtora, de Apucarana (PR). Ele já havia anunciado um acerto com a Renner, que agora é confirmado pela empresa.

A passagem da Coppel foi meteórica em Apucarana. A rede mexicana inaugurou em Apucarana em 2 de outubro de 2015 e fechou no primeiro semestre de 2017, demitindo 22 funcionários na época.

As instalações da loja incluem o subsolo, térreo e mais dois pavimentos, totalizando 4.016,05 metros quadrados de área construída na esquina da Avenida Curitiba com a Rua Renê Camargo de Azambuja, na área onde funcionou por mais de 40 anos o Posto Solon.

