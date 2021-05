Renata Borges é a convidada do Papo TN deste sábado

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A ativista das pautas femininas e LGBTs Renata Borges é a convidada deste sábado (15), do programa de entrevistas do TNOnline Papo TN, que vai ao ar a partir das 17h.

Renata fala sobre os desafios da mulher na sociedade, sobretudo as mulheres trans. Ela relembra os 2 anos da Parada LGBT em Apucarana e conta as novidades do evento que está sendo preparado para este ano.

A entrevista vai ao ar através do Facebook e do site TNOnline.