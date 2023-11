Relíquia de Santa Bernadete chega à Diocese de Apucarana

Bispo Dom Celso com a relíquia de Santa Bernadete

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Santa Bernadete, rogai por nós!". É com esse pedido que a Diocese de Apucarana, cidade do norte do Paraná, recebe uma relíquia única e preciosa da protetora dos doentes, camponeses e pastores.

continua após publicidade

O fragmento, que é um pequeno pedaço de carne da Santa Bernadete, já se encontra na diocese e foi entregue ao bispo Dom Carlos por Dom Emmanuel, monge beneditino, residente em uma Abadia na França.

A Diocese de Apucarana informou, por meio das redes sociais, que o fragmento da santa irá percorrer a toda a diocese durante as Missões Jubilares. Veja:

continua após publicidade

Quem foi Santa Bernadete?

Nascida em 7 de janeiro de 1844, em Lourdes, sudeste da França, aos pés dos montes Pirineus, Bernadete viveu em grande pobreza, mas sempre com o coração dirigido a Maria.

A “Senhora”, como ela sempre definia a Virgem Maria, apareceu-lhe diversas vezes. Na aparição de 25 de março de 1858, revelou-lhe ser a Imaculada Conceição. Desde 11 de fevereiro até 16 de julho daquele ano, Bernadete recebeu 18 aparições de Maria, na Gruta de Massabielle. Desde o início das aparições, Bernadete tornou-se porta-voz de um acontecimento, que ecoou pelo mundo inteiro, apesar de passar por inúmeros interrogatórios oficiais, sendo acusada de impostora. Porém, nunca desanimou, enquanto, ao longo dos anos, aumentava o fluxo incontável de pessoas na Gruta das Curas.

Com informações do site Canção Nova.

Siga o TNOnline no Google News