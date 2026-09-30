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MELHOR EXPERIÊNCIA DO ESTADO

Regulação da Saúde de Apucarana é eleita a melhor do Paraná

Modelo premiado garante transparência aos pacientes e desperta o interesse de gestores de outros estados

Escrito por Da Redação
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Regulação da Saúde de Apucarana é eleita a melhor do Paraná
Autor A auditagem revelou que 71% dessas solicitações eram indevidas ou ultrapassadas - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A experiência do município de Apucarana no gerenciamento e organização do acesso a consultas, exames e procedimentos especializados na rede pública foi reconhecida como o melhor projeto do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Paraná.

- leia mais: Polo UAB de Apucarana e Unicentro abrem 30 vagas para curso gratuito de Administração Pública

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A premiação ocorreu durante o XXXIX Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), realizado em Porto Alegre (RS), onde a iniciativa “Inovação disruptiva na regulação: da fila invisível à gestão estratégica com transparência e equidade” figurou também entre as melhores práticas do país. A conquista foi anunciada na última terça-feira (29) pelo secretário municipal de Saúde, Guilherme de Paula, durante audiência pública de prestação de contas.

Desenvolvido pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS) sob a coordenação do médico Márcio Renan Fabene, o projeto transformou um sistema ultrapassado que dependia do envio físico de guias em malotes e do armazenamento de papeis em caixas de papelão.

Antes da mudança, o trânsito dos encaminhamentos gerados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) levava até 90 dias para ingressar no fluxo de regulação; com a digitalização dos processos, esse prazo foi reduzido para cerca de 48 horas, permitindo que o próprio cidadão acompanhe sua posição na fila por meio do Portal da Transparência da Prefeitura.

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Além da agilidade digital, o projeto promoveu um pente-fino estrutural em uma fila represada de aproximadamente 46,7 mil registros. A auditagem revelou que 71% dessas solicitações eram indevidas ou ultrapassadas, englobando cadastros duplicados, pacientes falecidos, pessoas que mudaram de cidade ou demandas já resolvidas. Com a limpeza do banco de dados, a fila real caiu para cerca de 13 mil usuários.

Paralelamente, a aplicação de protocolos clínicos desenvolvidos em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) permitiu devolver 2,7 mil encaminhamentos para resolução direta na Atenção Primária e reavaliar a urgência médica de 925 pacientes, priorizando os casos de maior gravidade.

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O prefeito Rodolfo Mota ressaltou que a reformulação permitiu à administração trabalhar com dados reais e assegurar um atendimento mais justo à população. A eficiência e a viabilidade do modelo desenvolvido em Apucarana já atraíram a atenção de gestores públicos de outras regiões, levando à apresentação do sistema para as Regionais de Saúde de Maringá e Londrina, além de uma comitiva de mais de 160 secretários municipais de Saúde do Estado de São Paulo interessados em replicar a metodologia em suas redes locais.

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Apucarana consultas e exames gestão de saúde inovação em saúde sus transparência pública
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