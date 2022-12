Regional de Saúde de Apucarana forma 22 novas técnicas de enfermagem

Da Redação

A 16ª Regional de Saúde (RS), de Apucarana, realizou na noite desta terça-feira (13) a formatura de 22 técnicas de enfermagem em solenidade realizada no Cine Teatro Fênix. O grupo - formado apenas por mulheres - integra a primeira turma do Programa de Formação Técnica para Agentes de Saúde, criado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) em 2018.



O chefe da 16ª RS, Marcos Costa, explica que as 22 técnicas de enfermagem formadas são de sete municípios da região: Apucarana, Califórnia, Marilândia do Sul, Faxinal, Jandaia do Sul, Marumbi e São Pedro do Ivaí. São Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), que aprimoraram seus conhecimentos e agora vão poder atender de forma mais abrangente a população no trabalho diário nas ruas.

O Programa de Formação Técnica para Agentes de Saúde foi coordenado pelo Centro Formador de Recursos Humanos Caetano Munhoz da Rocha, ligado à Sesa-PR. “O curso previa, inicialmente, uma carga horária de cerca de dois anos, mas o cronograma foi prejudicado por conta da Covid-19 e as aulas ficaram paralisadas durante a pandemia. Por isso, as atividades se estenderam por quatro anos e foram finalizadas agora em 2022. As formandas estão de parabéns pelo esforço, porque foram muito persistentes para chegar ao fim do curso e superar os obstáculos”, afirma Marcos Costa.

Ele assinala que o curso contou com aulas presenciais e estágios. A formação atende às determinações da Política Nacional de Atenção Básica, que incrementa a atuação desses agentes. “Essas profissionais ampliaram seus conhecimentos e vão realizar um atendimento ainda mais qualificado nas visitas que realizam junto às equipes da Saúde da Família”, diz o chefe da 16ª RS, observando que os municípios agora vão administrar as formas de trabalho das formandas.

A formatura contou com a participação de familiares das agentes, secretários de saúde e outros parceiros. O secretário de Saúde e deputado federal eleito, Beto Preto, gravou um vídeo, no qual parabenizou as formandas. “Foi uma longa jornada de todos vocês. Ao receber os seus certificados, vocês deram um passo adiante, mostraram persistência, resiliência e vontade de encarar o desafio, mesmo com uma pandemia no meio”, afirmou Beto Preto.

Em todo Paraná, 333 novos técnicos e técnicas de enfermagem concluíram a capacitação. As formaturas começaram em novembro e serão concluídas até o final de dezembro, abrangendo as 22 Regionais de Saúde do Estado.



