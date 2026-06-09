Regional de Apucarana distribuiu mais de 1,1 mil doses da vacina do Butantan contra dengue

A 16ª Regional de Saúde de Apucarana orienta os municípios da região a suspenderem imediatamente a aplicação da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. O órgão distribuiu 1.140 doses destinadas aos profissionais da atenção primária nas 17 cidades de sua abrangência. A interrupção imediata segue a diretriz do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), que determinaram a paralisação preventiva da imunização, voltada exclusivamente a profissionais de saúde no estado, para investigar reações adversas severas registradas no país. As doses que ainda não foram aplicadas ficarão armazenadas sob a guarda de cada município até que haja uma nova decisão das autoridades sanitárias.

-LEIA MAIS: Apenas cinco das 17 cidades da Regional de Apucarana superam 50% de vacinação contra a gripe



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O diretor da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, Paulo Vital, confirmou que a totalidade dos lotes recebidos já havia sido repassada aos 17 municípios da região antes do aviso de suspensão. “Agora, diante deste alerta preventivo, feito pelo Ministério da Saúde, já comunicamos de imediato todas secretarias de saúde dos municípios da região, no sentido de interromper a aplicação da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantã”, anunciou Vital. Conforme o detalhamento de distribuição da Regional, a cidade de Apucarana ficou com o maior quantitativo, recebendo 261 doses, seguida por Arapongas com 225 e Faxinal com 110. Outros municípios também receberam lotes para seus profissionais, como Jandaia do Sul com 72 doses, Mauá da Serra com 57 e Rio Bom com 21 doses.





Foto: TN Foto: TN





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A decisão federal pela suspensão temporária ocorreu após a identificação de 42 casos de eventos adversos graves, que incluem três internações e duas mortes que estão sob investigação para determinar se há relação direta com o imunizante. Até o final de maio, mais de 500 mil doses haviam sido aplicadas em todo o território nacional, sendo 417 mil apenas em profissionais de saúde. Entre os vacinados, 3.703 apresentaram sintomas semelhantes aos da dengue, dos quais uma pequena fração evoluiu para sinais de alarme, como dor abdominal intensa e sangramentos. A Sesa informou que o Paraná seguirá a orientação federal e aguarda o envio de uma nota técnica com os detalhes dos procedimentos a serem adotados.



Apesar da medida cautelar, o Ministério da Saúde e o diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás, tranquilizaram os profissionais que já foram imunizados, ressaltando que a suspensão não invalida a eficácia do produto. Kallás garantiu que as pessoas que receberam a dose há mais de 21 dias podem ficar absolutamente descansadas, pois já contam com a proteção oferecida pela vacina, que promete 65% de eficácia contra a infecção após cinco anos e 80% contra casos graves da doença.

Para aqueles que se vacinaram em um intervalo menor do que 21 dias, a orientação oficial é manter a atenção e comunicar imediatamente as autoridades de saúde locais caso apresentem qualquer sintoma ou efeito adverso.