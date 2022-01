Da Redação

Região tem 56 pacientes internados por complicações da Covid

A 16ª Regional de Saúde informou nesta terça-feira (25) que 56 pacientes se encontram internados em hospitais da região por conta de complicações causadas pela Covid-19.

No Hospital da Providência de Apucarana, 22 pessoas estão no setor da enfermaria, enquanto seis foram para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já no Materno Infantil, oito pacientes encontram-se hospitalizados na enfermaria.

Em Arapongas, no Honpar, 15 infectados pelo vírus estão na enfermaria e cinco na UTI.

No último final de semana, diante do aumento no número de casos confirmados de Covid e Influenza, foram reativados 29 leitos de enfermarias no Hospital da Providência.