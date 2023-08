Região te mais de 80 alunos identificados com altas habilidades

Kemilly Karolinny Silva do Nascimento é craque no kung fu

Desde muito pequeno o apucaranense Felipe de Lima, 13 anos, já se destacava por fazer cálculos mentais extremamente difíceis para a sua idade. A inteligência acima da média chamou a atenção dos professores do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira, em Apucarana, no norte do Paraná, e o aluno foi submetido a testes que o identificaram como uma pessoa com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD). Atualmente o Colégio Três Reis atende 9 alunos enquadrados nesse conceito e em todo o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana são 84 estudantes, que tem um acompanhado diferenciado na rede.

“Tenho altas habilidades em ciências e matemática. Sempre fui muito rápido em fazer contas. Os professores perceberam essa facilidade e eu passei pelos testes que comprovaram”, conta.

Yasmim Borges dos Santos, 15 anos, também se destaca na matemática e na disciplina de arte. “Percebi que era muito boa com desenho e fui praticando e melhorando. Também gosto muito de escrever, é uma forma de desabafar o que eu sinto”, comenta a estudante que está finalizando um livro de poesia que será publicado pelo colégio.

O conceito de altas habilidades, entretanto, não se aplica apenas nas áreas do conhecimento de ciências exatas ou linguística, por exemplo. Também há alunos com alto desempenho nos esportes. É o caso da estudante Rhadija Monfredine, 14 anos, que se destaca no voleibol. “Foi meu professor de educação física que percebeu minha habilidade”, comenta. Mesmo sendo muito jovem ela já pensa no futuro. “Quero ser atleta profissional de vôlei”, deseja.

IDENTIFICAÇÃO

A professora Lucia Aparecida Barreiros Samensari, do Atendimento Educacional Especializado (AEI) explica que a identificação destes estudantes é realizada mediante protocolos criados, especificamente, para atender esse público que participa de atividades especiais de enriquecimento curricular nas escolas para estimular as suas potencialidades. E a identificação é fundamental para estimular as suas qualidades e interesses especiais, além de potencializar essas características. “Esse enriquecimento curricular é desenvolver no aluno aquilo que ele já tem. É o treino. O aluno já tem uma habilidade, é nata. A nossa função é motivar, incentivar, promover a ele participação de olimpíadas, feiras e congressos”, explica.

De acordo com ela, o aluno identificado com essa característica não precisa se uma espécie de gênio e dominar todas as habilidades. “Não é necessariamente obrigatório ser bom em tudo. Não estamos falando de um aluno prodígio, um gênio, um Einstein. Estamos falando de um aluno que tem alta habilidade e superdotação em uma área de interesse”, explica.

Segundo o Atendimento Educacional Especializado (AEI) 13 alunos estão em fase de exames para identificação de Altas Habilidades/Superdotação no Colégio Três Reis.

Paraná tem mais de 3,5 mil alunos com superdotação

Hoje, a Seed-PR atende mais de 3,5 mil alunos com superdotação em cerca de 278 salas de recursos multifuncionais espalhadas pelo Paraná. Além destes, mais 644 recebem apoio das equipes de atendimento educacional especializado (AEE) nas Escolas de Tempo Integral, com atendimento voltado às necessidades educacionais especiais, e também nas 20 escolas de referência para altas habilidades/superdotação. Os demais estão em estágios ou ensino profissionalizante.

Na região, 84 alunos com altas habilidades pertencem a seis municípios que integram o NRE de Apucarana. São 13 de Apucarana; 21 em Cruzmaltina; 20 em Jandaia do Sul; 7 em Novo Itacolomi (Colégio Tomé de Souza); 3 em Marumbi e 2 em Faxinal.

Três colégios da região contam com Salas de Recursos Multifuncionais de Altas habilidades/Superdotação: José de Anchieta, em Apucarana; Padre Gualter, em Cruzmaltina e Tomé de Souza, em Novo Itacolomi. Os demais alunos estão distribuídos em colégios estaduais com educação em tempo integral, que também contam com profissionais habilitados para identificar esses estudantes.

