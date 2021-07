Da Redação

Região registra queda na taxa de ocupação de leitos Covid-19

A taxa de ocupação de leitos para tratamento da Covid-19 caiu em todas as unidades hospitalares da região nesta sexta-feira (23), de acordo com o boletim divulgado pela secretaria estadual de Saúde (Sesa).

continua após publicidade .

Em Apucarana, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria no Hospital da Providência caiu de 19 para 12% nesta data, com 7 pacientes internados. Na UTI, a ocupação também diminuiu de 82 para 73%, com 17 pacientes internados. A taxa de ocupação no Materno Infantil permanece em 60% com 3 crianças internadas.

Em Arapongas, no Hospital Norte do Paraná (Honpar), queda na ocupação da enfermaria de 26 para 24%, com 12 pacientes internados. Na UTI, a taxa de ocupação de leitos caiu de 31 para 27%, com 18 pacientes internados.

continua após publicidade .

Em Jandaia do Sul, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, apenas um paciente encontra-se internado na enfermaria da unidade de saúde, taxa de ocupação de 2%.