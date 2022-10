Região registra 15 acidentes com 3 mortes em apenas 5 dias

Da Redação

Um número alarmante de acidentes de trânsito foi registrado na região na última semana, de 24 a 28 de outubro. Em apenas 5 dias, de segunda a sexta-feira, 15 acidentes ocorreram, uma média de 3 acidentes por dia, deixando um saldo de 3 mortes e 12 feridos. Os acidentes foram registrados em Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul, Mauá da Serra, Ivaiporã e São João do Ivaí.

Apucarana foi a cidade com o maior número de registros: 8 acidentes no total, 7 deles no perímetro urbano, com uma morte e 5 pessoas feridas. Na última segunda-feira, 24, um caminhão carregado com frios tombou durante a noite no km 243 da BR-376, no Contorno Sul de Apucarana. O motorista perdeu o controle do veículo na curva e tombou. Ninguém se feriu.

Na terça-feira, dia 25, foram registrados 3 acidentes, todos no perímetro urbano. O mais grave deles, tirou a vida do motociclista Fabio Mateus dos Santos, de 41 anos. Segundo testemunhas, o motociclista teria perdido o controle da direção e atingiu o poste na Avenida Central do Paraná, próximo ao Colégio Vale do Saber. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital, horas depois.

Ainda no dia 25, outros dois acidentes aconteceram por conta de conversões proibidas na Avenida Minas Gerais. Um homem de 33 anos ficou ferido após bater a moto que conduzia em um carro e uma jovem, de 18 anos, ficou ferida depois de bater o automóvel que dirigia.

Na quarta-feira, 26, houve um atropelamento de idoso de 75 anos na Rua Colonial e um acidente entre uma moto e um caminhão, na Minas Gerais, próximo ao estádio. O motociclista, de 53 anos, foi socorrido. Ambas as vítimas tiveram ferimentos leves.

Já na quinta-feira, 27, um motociclista, de 31 anos ficou ferido devido a uma colisão contra um carro na Avenida Rio Grande do Sul esquina com Avenida São João. Ainda na mesma data, durante a madrugada, um motorista perdeu o controle do veículo, rompeu o alambrado que cerca o Posto de Saúde Núcleo Habitacional Afonso Camargo e parou já no pátio da UBS, abandonando o carro.

De acordo com Carlos Mendes, superintendente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), responsável pelo Trânsito do município, a imprudência dos condutores é a causa dos acidentes, em grande parte das ocorrências.

“Via de regra, a cada 12 minutos acontece um acidente de trânsito e 4 pessoas morrem por dia no Paraná nestes acidentes, segundo dados estatísticos. Isso ocorre normalmente por excesso de velocidade, por usar o celular ao volante e infração a outras leis de trânsito. O que acontece é um desrespeito, uma falta de empatia com outros envolvidos no trânsito, gerando as situações de acidentes. Outro fator agravante é o álcool, que muitas pessoas fazem uso antes de dirigir, afetando reflexos e ocasionando diversos acidentes graves”, considerou Mendes.

Na região, o acidente mais grave tirou a vida de um casal de idosos, na PR 445, em Mauá da Serra, na noite do último dia 25. O condutor e a passageira de um Siena, de 75 e 70 anos, não resistiram e morreram no local. Eles foram identificados como Osvaldo Gomes Vieira e Terezinha Soares Lacerda. Outro acidente que chamou a atenção foi uma colisão envolvendo 5 veículos, que deixou 3 pessoas feridas, em Arapongas, na última quinta-feira, 27. A batida teria sido causada por um motorista embriagado. Ainda em Arapongas, na BR 369, saída para Apucarana, um motorista perdeu o controle e bateu contra a defensa da rodovia, mas não se feriu. Em Jandaia e Ivaiporã, acidentes envolvendo carros e motos deixaram dois motociclistas feridos, sem gravidade. Já em Mauá da Serra, um motorista de caminhão e o passageiro, se envolveram em uma colisão traseira com outro caminhão e precisaram ser socorridos. O passageiro chegou a ficar preso nas ferragens do veículo, mas não sofreu ferimentos graves. Na sexta-feira, em São João do Ivaí, um caminhão ficou sem freios e acabou saindo da pista em direção ao acostamento. Ninguém se feriu.

