Região não sofre alterações no tempo nesta quinta-feira, diz Simepar

Uma frente fria irá atingir o Vale do Ivaí em breve

Nesta quinta-feira (28), uma frente fria consegue quebrar o bloqueio atmosférico estabelecido, avançando pelo Sul do Brasil em direção ao Paraná. Porém, o tempo segue estável e com temperaturas em elevação no decorrer do dia.

No norte do Estado, onde Apucarana fica localizada, por exemplo, o dia será ensolarado e os termômetros podem registrar valores próximos dos 30ºC. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a Cidade Alta terá mínima de 16ºC e máxima de 28ºC.

Ainda conforme o instituto meteorológico, a instabilidade atmosférica deve chegar, de fato, ao Paraná durante o final da noite de quinta-feira e madruga de sexta (29). A partir deste período, é possível que ocorram pancadas de chuva em Apucarana.

Conforme o Simepar, as temperaturas despencarão por conta da massa de ar polar.

Região

Nesta quinta-feira, o tempo também segue estável em outros municípios do norte do Paraná. Jandaia do Sul, por exemplo, terá um dia ensolarado. Além disso, haverá alguns períodos em que as nuvens predominam.

As temperaturas também continuam intensas na cidades: a mínima prevista é de 13ºC, e máxima de 31ºC.

Ivaiporã também terá tempo firme. Os termômetros devem registar máxima de 30ºC no município. A mínima obtida foi de 12ºC.



