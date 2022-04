Região Leste de Apucarana pode ficar sem água neste sábado

Da Redação

Sanepar informa sobre problemas no abastecimento da região Leste da cidade

O rompimento de uma rede de distribuição de água da Sanepar em Apucarana prejudicou a plena recuperação do sistema, que teve a produção de água interrompida temporariamente na sexta-feira (29), por causa de uma queda de energia, relatada pela estatal de saneamento.

continua após publicidade .

A Sanepar explica que o rompimento da rede de distribuição teria ocorrido durante a retomada do abastecimento, ainda na sexta-feira. Com esse rompimento, pode ainda afetar o abastecimento dos bairros da região Leste da cidade, como o Jardim Colonial, Vila Reis, Núcleo Castelo Branco e parte do Adriano Correa.

A Sanepar informou, nesta manhã de sábado (30), que retomou a produção de água e o sistema está em recuperação após a queda de energia desta sexta-feira (29). A normalização do sistema está prevista para ocorrer até o fim da noite deste sábado (30).

continua após publicidade .

Em nota, a empresa destaca que a orientação é para a população evitar desperdícios. Segundo a empresa, só devem ficar sem água durante este período quem não tem caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.